RIFLESSO: s/t

I Riflesso sono una band hardcore di Cagliari, attiva dal 2017.

L’Ep di cui mi accingo a parlarvi è un s/t uscito alla fine dello scorso anno per Blacktooth Music, neonata etichetta sarda, che si forma di 5 pezzi hardcore cantati in italiano.

A detta della band stessa (mi sento di condividere in pieno) la musica dei Riflesso rappresenta un netto punto di incontro tra la scuola italiana e quella americana: lo si denota sin dal primissimo ascolto di pezzi come l’iniziale Naufrago, in cui non manca la melodia, e la successiva Momentum, pezzo di chiaro stampo Sick of It All.

Bruciante Sconfitta riporta alla mente gli Skruigners e la loro capacità di scrivere un pezzo hc in meno di 40 secondi, mentre torniamo ad attraversare l’Oceano (dirigendoci verso New York City) con Ex Voto. Infine, nella conclusiva XIII, ritorna la melodia delle chitarre tipica dell’hardcore melodico.

Testi introspettivi e rabbiosi, chitarre potenti, ritmi incalzanti e voci incazzate fanno del s/t dei Riflesso un bel dischetto hardcore che non dispiacerà sicuramente ai cultori del genere.

Tracklist:

Naufrago

Momentum

Bruciante Sconfitta

Ex Voto

XIII