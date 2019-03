PAURA LAUSINI in arrivo!

Uscirà domani 8 marzo il lavoro PAURA LAUSINI, per il momento possiamo gustarci il primo singolo T’APPARTENGO:

Original version: Assolo, Franco Migliacci, Ernesto Migliacci, C.Mazzaferro, Stefano Acqua

Interpretata da: Angiolini Ambra

PAURA LAUSINI

Nella calda e sudata estate del 2014, quella in cui Studio Aperto raccomandava di bere e mangiare tanto e di evitare le ore più afose del giorno, cinque bravi ragazzi si resero conto che in quel preciso istante il livello di ignoranza nel mondo non era sufficiente.

Decisero quindi che era il momento propizio per riportarlo agli antichi fasti degli amati anni 90 e dintorni. Nacquero così i Paura Lausini, un’unione esplosiva tra i Nabat e gli 883.

Attenendosi ai fondamentalismi dell’Ambrangiolinesimo, i nostri propongono uno spettacolo di puro e sano punk-rock fatto di 3 accordi e via pedalare.

Venite copiosi