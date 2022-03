Ritornano live i Water Tower

Un atteso ritorno sui palchi per la band brianzola, dopo 2 anni di inattività forzata potremo vedere la più longeva band lombarda esibirsi sul palco dell’Arci Area di Carugate.

Segnatevi sul calendario questo SABATO 26 MARZO come data da non perdere!

Apriranno le danze i Necropunta e ad allietare la serata ci sarà la mostra di Silvio Vancini

“La ricerca artistica di Silvio Vancini, fatta di dinamici elementi e pochi essenziali colori, segue un ritmo visivo dalle forme geometriche, in questa mostra vengono presentati dei lavori su carta strutturati da solidi e frammenti in dialogo, che si muovono e si scompongono nello spazio.”

Le radici dei Water Tower affondando fino agli anni ’80, nel 1989 infatti Rokkino (chit.) mise insieme la band con due amici. La formazione si stabilizzò poi negli anni ’90 quando iniziò la produzione dei primi demo, di un EP e col disco di debutto nel 2000: “Saloon”, prodotto da Decibel Records e distribuito da Venus; grazie a un buon airplay, ai pezzi passati nelle discoteche del nord Italia e alle buone recensioni, esaurì in breve tempo le 1000 copie stampate.

Da allora attraverso 30 anni costellati di dischi, tragedie (la perdita nel 2002 del trombonista Izzy e di altri amici), farse (la polizia che li costrinse a scendere da un palco e a scappare per aver fatto “La Disoccupazione”), successi (Rock in Idro 2006, apertura a Toy Dolls, Swingin Utters, Real McKenzies, The Briggs, Uk Subs, Punkreas e Derozer, i concerti epici su un camion in giro per Monza e al Bloom di Mezzago a fine ’00) e l’inesorabile declino dovuto anche alla mancanza di concerti degli ultimi 2 anni, nel 2021 i Water Tower si riaffacciano sulla scena punk, con un’inalterata voglia di spaccare tutto, divertirsi e far divertire, che si portano dietro dal giorno 1 della loro esistenza