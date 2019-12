ROCK THE CASTLE 2020 con NOFX, MILLENCOLIN e tanti altri!

A grande richiesta ROCK THE CASTLE 2020 si arricchisce di due giorni!

Al primo weekend, inizialmente composto da sabato 27 e domenica 28 giugno i cui headliner saranno rispettivamente Judas Priest e Lynyrd Skynyrd, abbiamo aggiunto le giornate del 26 giugno e del 3 luglio.

Con piacere annunciamo oggi il terzo headliner del primo weekend: NOFX! La storica punk band californiana guidata da Eric Melvin e Fat Mike tornerà in Italia in occasione di ROCK THE CASTLE che nella giornata di venerdì 26 giugno ospiterà le migliori formazioni punk ed hardcore del panorama mondiale. Prima di NOFX, sul palco, avremo l’unica occasione di vedere nomi altisonanti come BODY COUNT feat. Ice T, SUICIDAL TENDENCIES, MILLENCOLIN, AGNOSTIC FRONT e THE INSPECTOR CLUZO!

I biglietti del 26 giugno saranno in prevendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre su www.ticketone.it.

Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 +d.p.

Ecco di seguito la line up aggiornata:

ROCK THE CASTLE 2020

Castello Scaligero @ Villafranca di Verona (VR)

Venerdi 26 giugno

NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo

sabato 27 giugno

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA

domenica 28 giugno

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Me and That Man

Blues Pills

The Last Internationale

… and more TBA

sabato 4 luglio

AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA

domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA

More news to come…

