ROTTEN MIND: video di “Drifter”

Che la Svezia fosse terreno fertilissimo per il punk rock era già davanti agli occhi di tutti: dalle terre di Refused, Satanic Surfers, No Fun At All e The Hives ecco i Rotten Mind, con il loro punk macchiato di dark wave molto molto interessante.

Qui sotto potete ascoltare Drifter, secondo singolo estratto dal nuovo album “Unflavored”, uscito a inizio anno per la Lovely Records.