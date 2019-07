Gli Amici di Kaizoku Records e Rumagna Sgroza vi invitano al ROTTEN RIVER CAMP 2019! Una gang bang di OI!, Punk, HC e Ska con la migliore crème che la scena può proporre, tanti dischi nuovi usciti di recente da presentare, uno degli ultimi concerti dei miei amati Bull Brigade prima della pausa, tanto disagio con l’Internazionale Trash Ribelle, campeggio libero, birre, fiume balneabile, birre, cibarie romagnole che cazzo levatevi tutti, birre…insomma dovete solo andarci! E scorrete fino in fondo all’articolo per il bellissimo video di presentazione!

venerdì 19/07/19 dalle 21:00 fino a notte inoltrata

KLASSE KRIMINALE

NABAT Oi

Azione Diretta

Pat Atho

Urban Vietcong

Carlos Dunga

Sabato 20/07/19 dalle 18:00 fino a notte inoltrata

Internazionale Trash Ribelle

Bull Brigade

C.O.SkA

Contrasto

Ghetto 84

NO MORE LIES

Desacato Civil

Ostile

2 giorni di fest 15 euro, 1 giorno 10 euro

15 fra band e dj OI,HC,PUNK,SKA

FREE CAMPING e FIUME BALNEABILE

Birra a fiumi e crescioni,piadine,ficattole,pizze artigianiali.

COME ARRIVARE

IN AUTO:

DAL A1 PER CHI VIENE DAL NORDDE E DA BOLOGNA

Anche per chi abita a Bologna dalla parte più a Nord quest’anno conviene NON prendere l’A14 (soprattutto per l’altissima stagione ad esodo lidi romagnoli)

Rimanete/prendete quindi l’A1 in direzione Firenze, imboccate la variante di valico DIRETTISSIMA ed uscite a Firenzuola (prima di Barberino di Mugello).

Seguite sempre le indicazioni per Firenzuola superando i paesi di Monte di Fo, tenenete la destra al bivio del passo della Futa, superate CASTRO SAN MARTINO, CORNACCHIAIA, arriverete a FIRENZUOLA. Seguite per Imola imboccando la LEGGENDARIA strada statale montanara. Dopo appena 10 Km troverete sulla sinistra, poco prima di CONIALE, una stradina con un ponticello, SIETE ARRIVATI in quanto sarà ben visibile il ROTTEN RIVER CAMP!

DAL A1 PER IL SUDDE

Prendete l’A1 in direzione Bologna ed uscite all’uscita Firenzuola (quella dopo barberino di Mugello). Seguite sempre le indicazioni per Firenzuola superando i paesi di Monte di Fo, tenenete la destra al bivio del passo della Futa, superate CASTRO SAN MARTINO, CORNACCHIAIA, arriverete a FIRENZUOLA. Seguite per Imola imboccando la LEGGENDARIA strada statale montanara. Dopo appena 10 Km troverete sulla sinistra, poco prima di CONIALE, una stradina con un ponticello, SIETE ARRIVATI in quanto sarà ben visibile il ROTTEN RIVER CAMP!

Alternativa traffico: per chi viene da più a sud di FIRENZE, se GOOGLE vi da traffico a Scandicci o Barberino di mugello, uscite a Incisa Val D’arno e seguite per PONTASSIEVE, BORGO SAN LORENZO, FIRENZUOLA e vedi sopra

DA A14 PER I RESIDENTI IN ROMAGNA ALTA E BASSA

dall’uscita del casello di Imola imboccare strada statale Selice e seguire le indicazioni per FIRENZE fino ad uscire da Imola imboccando la strada SP14 “MONTANARA” (chiedete a un popolano se vi siete persi) Proseguire SEMPRE DRITTO superando i paesi di LINARO, PONTICELLI, FABBRICA, CASAL FIUMANESE, BORGO TOSSIGANO, FONTANELICE. Dopo 30 minuti di stupendi calanchi siete a CASTEL DEL RIO, proseguite sempre dritto per la MONTANARA superando la ROCCA (sulla destra) e tutto il paese , dopo un paio di km arriverete alla vecchia location “LA BUCA AI CONFINI DEL MONDO”….SUPERATELA

Proseguite per altri 10 km lasciandovi alle spalle i paesi di MORADUCCIO. Arriverete a CONIALE e sarà l’allerta, poco dopo sulla destra troverete una stradina con un ponticello, SIETE ARRIVATI in quanto sarà ben visibile il ROTTEN RIVER CAMP!

IN AUTOBUS + TRENO

Dalla stazione dei treni di IMOLA prendete l’autobus 104 o 141 per Castel Del Rio. Scendete e prendente il 145 per Firenzuola scendendo a CONIALE, pochi passi a piedi superando coniale verso firenze e siete arrivati.

Per consultare gli orari (molto limitati)

https://www.tper.it/map

Tenete in considerazione che la DOMENICA non ci sono i mezzi, only per i fortunelli ecologisti che si pianificano un lungo weekend, ma accamparvi anche la domenica NON vi costerà nulla.

DOVE DORMIRE

In loco AMPIO FREE CAMPING (No prenotazioni, Incluso nel ticket)

Per i più Comodoni

Partnership e convenzioni con strutture Alberghiere nelle vicinanze

cooming soon!

————————————————————————————

Luglio inoltrato, le città cominciano a diventare forni e l’umidità rasenta percentuali che non sapevi esistessero, le spiagge sono assalite da personaggi mitologici con birkenstock e calzini, diggeiz di dubbio gusto vestiti da peoplefromibiza, ragazzetti con risvoltini immorali, sonorità spagnoleggiantisorprendentemente identiche a quelle dell’estate scorsa… eh sì! Nulla di più simile all’inferno… MA anche quest’anno abbiamo la soluzione! Abbandonate orsù afa e tristezza e risalite in qualche modo il fiume Santerno fino a giungere in un loco appellato comodamente Pieve di Ca’ Maggiore Coniale Firenzuola (Provincia di Firenze ma ancora terra di confine romagnola… maledetto Granducato imperialista!) che ora che hai finito di dirlo sei già arrivato (e comunque è un po’ più avanti verso la Toscana se vieni da nord-est ma addirittura un po’ più vicino se vieni da sud-ovest! Straordinario eh!?). Ad aspettarti troverai un luogo nuovo, più spazioso e comodo per tutti ma sempre in riva a quello che ormai è il fiume più punk d’Italia in mezzo alle colline e molto lontano da Ibiza! E oltre a questo troverai il solito rancio pregiatissimo made in Carè, le solite bevande corroboranti, la solita possibilità di accamparti e la solita musica strafiga! E se proprio ti piacciono le sonorità sudamericane a sto giro abbiamo pure un gruppo brasiliano, toh! Non avete più scuse ora.

QUI IL LINK PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE CON UNA BELLISSIMA CANZONE DEI DIARIO DI BORDO