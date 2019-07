The Specters – I Got No Home Nuovo singolo e Primo Ep in arrivo

Arrivano dalla Romagna e presentano un mix vincente tra la vecchia scuola e la nuova scuola del punk rock, con un sound fortemente influenzato da Ramones, Riverdales, Green day e Mxpx e con un marcata sfumatura melodica.

Parliamo dei The Specters, trio Forlivese che a distanza di un anno e poco più dal primo singolo “Misery” uscito nell’aprile 2018, presentano un nuovo singolo intitolato “I got no home” che anticipa l’uscita, prevista per fine estate, del loro primo Ep “ No Fun ”.

I The Specters sono Manuel Mongiusti (Voce e Chitarra), Marco Piccoli (Basso e Voce), Cristopher Amadori (Batteria), e sicuramente sapranno far parlare di se nel prossimo futuro.

Presto il loro primo ep “No Fun” sarà disponibile sulle varie piattaforme online e, ovviamente, in versione fisica! News a breve!

Ah, la canzone che sentite in sottofondo nei primi trenta secondi del nuovo video è appunto la già rilasciata “Misery”, e la potete ascoltare per intero su bandcamp https://thespecters.bandcamp.com/releases