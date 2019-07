PUNK ROCK RADUNO 4: cinque attività da non pedere

Quella appena iniziata è la settimana che porterà alla quarta edizione del Punk Rock Raduno.

Da giovedì 11 a domenica 14 infatti l’Edoné di Bergamo sarà invasa da punk rocker di tutta Europa (e non solo) che accoreranno per partecipare a quello che, a tutti gli effetti, è diventato il festival punk rock dell’estate italiana.

Il Raduno non è solo ed esclusivamente concerti: in giro per la città di Bergamo i ragazzi hanno organizzato tutta una serie di eventi da non perdere.

Noi di punkadeka ve ne consigliamo cinque:

1) TAKE THE PUNK ROCK BUS

Sabato 13 Luglio torna il Punk Rock Bus con destinazione la partita delle Crimson Vipers Roller Derby Bergamo. Take The Sixty Bus e Bikefellas hanno organizzato questo evento che, attraverso varie fermate lungo la città di Bergamo (Piazzale Oberdan, Piazza della Libertà) arriverà alle Piscine Italcementi, luogo di svolgimento del match.

Durante il viaggio verrete allietati da un dj set di Paolo dei Semprefreski e dal concerto del duo folk punk milanese Menagramo.

Al termine dell’evento il Punk Rock Bus vi ricondurrà all’Edoné, in tempo per l’inizio della seconda giornata di festival.

Affrettatevi perché i posti a sedere sono ovviamente limitati.

Tutti i dettagli qui:

https://www.facebook.com/events/1429353063856137/

2) SHEENA IS A PUNK ROLLER! SCRIMMAGE!

Come detto sabato 13 Luglio il Punk Rock Bus vi porterà in Via dello Statuto 24128 dove, alle Piscine Italcementi, si terrà l’incontro di roller tra le Crimson Vipers di Bergamo e le All Star Roller Derby. Prima della partita e durante l’intervallo ci sarà un esclusivo set di sole hits di Dan Vapid & The Cheats.

Occasione unica per assistere al connubio tra punk rock e roller derby, sport su pattini a rotelle sempre più in voga grazie anche alla squadra delle Crimson Vipers, fondata nel 2013 e molto attiva in città, ma non solo.

Segnatevi tutto:

https://www.facebook.com/events/2359602304277423/

3) PUNK ROCK RADUNO TATTOO PARTY

Punk Rock e tatuaggi sono legati indissolubilmente tra di loro.

Quale migliore occasione di tatuarsi al Punk Rock Raduno?

Venerdì 12 Luglio presso l’Ink Club di via Carducci 4/B ci sarà un lunghissimo walk in che non poteva avere che un unico tema: il punk rock!

Valentina De Rosa (Instagram @valentinaderosatattoo), Richie Headchease (Instagram @rhfullydressedtattoo), CrapMan Mayo (nstagram @crap_man) e Olimpia Quartieri Tattoos (Instagram @olimpiaquartieritattoos) ci aspettano dalle 11 alle 19 per i nostri tatuaggi punk rock, mentre dalle 16.30 ci sarà un set acustico di Kepi Ghoulie (frontman dei mai dimenticati Groovie Ghoulies) e Gutter Romance, duo acustico proveniente dal Regno Unito.

Tutti i dettagli qui sotto:

https://www.facebook.com/events/475766963178372

4) LOOKOUT FOR BRUNCH

Venerdì 12 Luglio, dalle 12 alle 15, ci sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti del punk rock della Bay Area: presso il Bikefellas di via Gaudenzi 6 Larry Livermore in persona eseguirà un set acustico e un reading del suo libro “How To Ruin a Record Label: The Story of Lookout Records”.

Il co-fondatore della seminale Lookout Records (Green Day, MTX, The Queers, Screeching Weasel, Pansy Division ecc…) ci aspetta!

Tutte le info qui:

https://www.facebook.com/events/2540348719322517/



5) FUORI DAL CORO, coro Queer

Come sicuramente avrete intuito, la quarta edizione del Punk Rock Raduno ha come tema centrale l’amore, ogni tipo di amore, anche quegli amori che purtroppo al giorno d’oggi vengono ritenuti immorali.

Per l’occasione il coro Queer di Bergamo eseguirà, in una versione originalmemte rivisitata, Smells Like Queer Spirit dei Pansy Division (grandi ospiti dell’edizione 2019 del festival)

Definendosi Queer il coro vuole promuovere il rispetto per tutte le identità sessuali e il diritto di poter scegliere la propria relazione affettiva senza pregiudizi.

Fuori dal coro è uno spazio di inclusione e di integrazione culturale, dove le diversità e il

rispetto reciproco sono un valore, dove si combattono le discriminazioni e la violenza che nasce dall’ignoranza che genera odio per la diversità.

“Fuori dal coro” è guidato dal maestro Antonio Giammarco che ne segue la direzione, la composizione e gli arrangiamenti dei brani musicali e dal maestro Tsai Kang che cura la preparazione vocale.

LOVE ALWAY WINS!

Avete preso nota?

Eventi assolutamente da non perdere che si uniscono a una line up da paura e che fanno del Punk Rock Raduno l’evento punk rock della vostra estate.

Ulteriori informazioni qui:

https://www.punkrockraduno.com/