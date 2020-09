SCHELETRI: “Ossa rotte” Ep

Gli Scheletri sono una punk band di Torino e lo scorso aprile è uscito il loro ep autoprodotto “Ossa Rotte”: 5 tracce che uniscono pop punk ed emo core ma dal quale emerge l’attitudine punk rock del quartetto piemontese.

La melodia e la malinconia dei testi fanno da filo conduttore di questo Ep che scorre via liscio: si inizia con Fermare il tempo e si termina con Scappare, vere gemme emo core dell’ep; nel mezzo il punto più alto viene toccato dalla title track, dalla quale emerge il background punk rock degli Scheletri.

Ottimi arrangiamenti, testi curati e buonissima registrazione fanno di ““Ossa Rotte” un validissimo lavoro che sarà apprezzato anche da chi, come il sottoscritto, non è un assiduo ascoltatore di questo tipo di punk rock.

Tracklist:

Fermare il tempo

Come mai

Fantasmi

Ossa rotte

Scappare