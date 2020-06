Secondo album per gli argentini Los Vencidos

I Los Vencidos, la band della band argentina di riferimento per lo stile definito “ramonescore” in Sud America, presenta il loro secondo album in studio “Punk Rock is not a crime”.

Los Vencidos è una band straightedge formata all’inizio del 2016 a Buenos Aireshanno pubblicato il loro primo album “Los Vencidos” nel 2017, che è stato rilasciato e distribuito in Argentina dalle etichette Catarata Records e Disco Fax. , in Europa dall’etichetta Picnic Recs e in Giappone dalla Waterslide Records.

“Punk Rock is not a crime” registrato lo scorso anno è composto da 4 canzoni con un suono pop molto più punk con testi più “adulti” senza trascurare la melodia della musica e la velocità che li caratterizzano.

Instagram: https://www.instagram.com/los.vencidos/ Spotify: https://spoti.fi/2N5dcmN Facebook: https://www.facebook.com/LosVencidoss/ Youtube: https://bit.ly/2SvbAp0