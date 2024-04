SELL ME LIES il nuovo album

“I Bobson Dugnutt, band divisa tra la provincia di Reggio Emilia e Berlino, dopo il primo EP “Be The Change (Or Whatever) e più di 70 date in giro per l’Italia e l’Europa, pubblicano il loro secondo album e primo full-lenght, “Sell Me Lies”, in uscita su Flames Don’t Judge, Fresh Outbreak Records, Rebound Action Records, Radio Punk e Wrong Disk Records. Il nuovo lavoro della band si spinge verso l’estremo, con una miscela cruda di metal e hardcore punk con una forte impronta rock n’ roll. Il drumming incessante di Lorenzo “Bana” Soldani (Billy Rage/Rifkin Kazan) e i riff di Giacomo “Jack” Bernardelli (Sputa/Destroy All Gondolas) e Riccardo Reggiani (Fracture/Infall) sono colorati dal timbro della voce inconfondibile di David Nelband.

“Sell Me Lies” è stato registrato nei Nebiolo Records Studio di Correggio (RE/IT) da Luca Zini, che a sua volta ha mixato il disco. Le voci sono state registrate al Pirates Studio di Berlino da Giacomo Rapposelli ed è stato masterizzato al Dead Air Studio (Massachusetts/USA), da Will Killingsworth.

La produzione di questo disco è completamente DIY”.