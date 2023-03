SELL THE HEART RECORDS: compilation tributo agli OPERATION IVY, ascoltate “Healthy Body” dei CATBITE

La Sell The Heart Records farà uscire un grandissimo tributo ai seminali Operation Ivy. La compilation si intitolerà “Mooorree Than Just Another Comp!”, conterrà 33 pezzi della imprescindibile ska band californiana interpretati, tra gli altri, dagli Omigone, Raging Nathans, Dog Party, We Are The Union e tanti altri.

Al link qui sotto potete ascoltare la Healthy Body dei Catbite.