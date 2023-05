SLAM DUNK FESTIVAL: vinci i biglietti!

Ancora pochi giorni per poter partecipare al contest e vincere i biglietti per le date dell’1 e 2 Giugno!

Lo SLAM DUNK festival si terrà lì 1-2-3 GIUGNO 2023 alla BAY ARENA di BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)

Compila il form in questa pagia https://www.punkadeka.it/punkadeka-contest/ rispondi alla domanda e.. in bocca al lupo!

(Il contest prevede la partecipazione unicamente da questa pagina e sarà promosso tramite i canali social ufficiali. -non tramite messaggi diretti – Diffidate dalle imitazioni)

LINE-UP

1 GIUGNO – PRE SHOW

SUM 41 – NASKA – ZEBRAHEAD – STAND ATLANTIC – MONDAY PROOF



2 GIUGNO

RANCID – FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS – BOWLING FOR SOUP – ANTI-FLAG – LESS THEN JAKE – THE BRONX –

DESTROY BOYS – CHARLOTTE SANDS – RUMATERA – EREZIONE CONTINUA



3 GIUGNO

THE OFFSRING – SIMPLE PLAN – BILLY TALENT – ENTER SHIKARI – BOSTON MANOR – TROPHY EYES – CODEFENDANTS –

TRASH BOAT – BEAUTY SCHOOL – PEAKS!- NOISY SILENCE – VARIANCE

Scarica gli orari del festival