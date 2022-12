Mike Ness, leader dei seminali Social Distortion, ha annunciato che la punk band californiana registrerà un nuovo album nel 20)23.

Qui le sue parole a riguardo:

Social Distortion will play new music during its string of hometown shows – Orange County Register (ocregister.com)

L’ultimo lp dei SxDx, “Hard Times and Nursery Rhymes”, risale addirittura al 2011 (qui la nostra recensione di allora: SOCIAL DISTORTION: Hard times and.. – Punkadeka – Punk web Magazine ).