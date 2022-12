STILL NO ONE: guarda in anteprima il lyrics video di “ONE MILLION VOICES”

Oggi vi mostro in anteprima il video del nuovo singolo degli Still No One, un bellissimo fulmine hardcore melodico dal titolo “one million voices”, un pezzo disperatamente attuale e dai tratti pesanti, un pezzo che rivolta l’anima come un calzino, ma che al tempo stesso da la forza per cercare di reagire anche quando sembra impossibile, suonato in maniera impeccabile, con grande enfasi e con suoni curati, che creano la giusta chimica tra voce e note. Un altro ottimo lavoro di una band che non ha nulla da invidiare ai mostri sacri di fama europea e mondiale.