STUPID PINK BIRD: il free sampler per i 5 anni di Flamingo Records Label

“Abbiamo deciso di festeggiare 5 anni di etichetta discografica creando un sampler digitale completamente gratuito che raccoglie alcune delle tante band con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare in questi incerti e goffi anni di attività. Il risultato è vario e disomogeneo, come piace a noi. Sentitevi liberi di scaricare e diffondere il materiale.

Ci vediamo in giro”. Emi e Albe, Flamingo Records Store, Flamingo Records Label

Link al sampler: https://flamingorecords.bandcamp.com/album/stupid-pink-bird-flamingo-records-free-sampler

