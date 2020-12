T-SHIRT IN MEMORIA DI NISBA (THE LIVERMORES)

Il dolore per la scomparsa di Emanuele, per tutti noi Nisba, dei Livermores è ancora tanto.

Segnaliamo questa bellissima iniziativa degli amici di I Buy Records, etichetta milanese:

As you may know, a few months ago we lost a brother, we lost a great musician, we lost the only and unique Manu “Nisba” Livermore.

Sadness is always here, but we want to celebrate and remember him with a commemorative t-shirt.

This is a pre-order: we are collecting orders from today until January 3rd.

This is a one-time print on demand design to collect money for “Ass. Qui ed Ora Osimo” for Manu’s project (more info here)

Artwork by Tommy Eppes, design by Andrea “Cingo”.

Affrettatevi perché il pre-order è aperto fino al 3 gennaio.

Ciao amico mio!

