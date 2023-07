THE ART OF RADUNO: mostra a tema PUNK ROCK RADUNO da giovedì a Bergamo

THE ART OF RADUNO

In mostra dal 13 al 16 luglio 2023

Donizetti Studio al Teatro Donizetti – Bergamo

Locandine, copertine di dischi, fanzine, merchandise di ogni tipo e fotografie. Sono solo alcune delle forme d’arte esposte nella mostra The Art of Raduno in programma da venerdì 14 a lunedì 17 luglio al Teatro Donizetti di Bergamo, uno dei tanti eventi in cartellone al Punk Rock Raduno, il festival che ogni estate porta in città appassionati da tutto il mondo, fan del genere musicale reso celebre da band come Ramones e Green Day.

Sarà possibile ammirare il lavoro di ben 9 artisti che con la propria creatività hanno supportato il Punk Rock Raduno fin dalla prima edizione: illustratori, grafici e fotografi – italiani e internazionali – come Dario Maggiore, Joel Abad, Manuel Cossu, Stay DIrty, Lucrezia Lopresti, Claudio MadKime Chimenti, Paolo Proserpio, Marco About Bevivino e Ludovica Belotti.

E un focus della mostra è dedicato proprio agli scatti di Ludovica Belotti, giovane e talentuosa fotografa bergamasca che attraverso i suoi scatti ha raccontato meglio di chiunque altro il Punk Rock Raduno, ritraendo ogni anno il pubblico del festival, immortalando pienamente l’atmosfera e lo spirito dell’evento.

Fin dagli anni Settanta, stretto è il rapporto tra musica punk rock e altre forme d’arte figlie dello stesso approccio do it yourself: il punk non ha insegnato solo che chiunque può esprimersi facendo canzoni rivoluzionarie con tre accordi, ma ha indicato la stessa via per altre discipline artistiche. Pensiamo per esempio ai fumetti di Zerocalcare oppure alle illustrazioni di Shepard Fairey in arte Obey, entrambi artisti dal dichiarato background punk.

Nel corso degli anni il Punk Rock Raduno è stato una tavolozza bianca per tanti artisti che gravitano intorno a questa scena e che a Bergamo hanno portato la propria visione del mondo. La loro creatività è stata e continua a essere la vera forza di questo festival, non perdetevi le loro opere in mostra.

