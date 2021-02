The Black Halos nuove uscite per tutte le stagioni!

Tornano i punkrockers The Black Halos e questa volta lo fanno con ben due produzioni. Apprendiamo direttamente dalla band che da maggio sarà disponibile l’EP “Uncommonwealt”, realizzato per Cursed Blessings Records e già in preorder sul loro shop, mentre in autunno verrà dato alle stampe un album in piena regola!

“How The Darkness Doubled” (questo sarà il titolo del full length) registrato ai Boxcar Studios di Vancouver e prodotto dal sempre presente Jack Endino, vedrà la luce nell’autunno 2021 per Stomp Records, label nota per avere tra il proprio roster band come The Creepshow e The Real Mckenzies.

Lo storico cantante Billy Hopeless sarà alla guida della formazione con cui sono stati creati gli ultimi lavori: Jay Millette e Rich Jones alle chitarre e Danni Action e John Kerns rispettivamente alla batteria e al basso.

L’ultima release della band è il singolo “Ain’t No Good Time To Say Goodbye” risalente all’agosto 2020 dedicato al compianto amico Mr Chi Pig frontman degli SNFU.