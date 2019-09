The Cleopatras singolo e tour europeo!

E’ finalmente disponibile il 7 pollici “Onigiri Head” delle The Cleopatras presentato al Punkadeka festival in anteprima…

Limited edition 300 copie in vinile rosa. 4 canzoni: Onigiri Head, Bad Cat (inedite) insieme a due grandi classici degli anni ’80 Amoureux Solitaire (Lio) e Rock’n’roll Robot (Alberto Camerini). Il vinile è acquistabile sul sito Ammonia Records, o al banchetto del merch della band.

Prossimi concerti:

Fri 13 Sep ? Garageland The Shacklewell Arms – London (UK)

Sat 14 Sep ? Loud Women Festival The Dome, Tufnell Park – London (UK)

Fri 27 Sep ? Titty twister club – Firenze

Sat 12 Oct ? Krawallbürstenfest – Goschat und Zwieder am 11. & 12. Oktober p.m.k – Innsbruck (Austria)

Thu 31 Oct ? Mannheim (Germany)

Sat 2 Nov ? Coburg (Germany)

Thu 14 Nov ? supporting The Fleshtones (Official) MAGAZZINI GENERALI – Milano

Sat 14 Dec ? Espresso Italia – Pinerolo (TO)