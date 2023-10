THE HURRICANES: ascolta “Ghostwriting”, l’album d’esordio della band cagliaritana

Esce oggi, venerdì 27 ottobre 2023 “Ghostwriting” l’album d’esordio della band cagliaritana The Hurricanes, formazione dal sound ispirato ad Alkaline Trio e The Gaslight Anthem.

Un album dal sapore introspettivo ed essenziale, già anticipato dai singoli “St. Lawrence Night”, e “Calamosca Lighthouse”.

Il lavoro racconta le suggestioni della loro città a metà tra il reale e l’onirico, trasuda di atmosfere malinconiche e nostalgiche come in “Lone Drive” e “Mistral City”, ma vi convivono anche momenti di freschezza come in “Ship in a Bottle” e “CA Blues”, con una grande attenzione alla melodia e alle armonie vocali. Uno sguardo sul country/americana con “Anchor Tattoo”, e infine “Dear Mountain, Dear Wind” e “Miss Winter” concludono l’album quasi come un racconto in sospeso, lasciando spazio a future visioni e nuove prospettive.

L’album è stato registrato da Raffaele Tronci allo Smoking Fridge Studio (Cagliari). Mix e master sono opera di Brown Barcella e Riccardo Zamboni di Strepitoso Sounds.

Il disco è disponibile su tutte le piattaforme e in versione fisica sul loro profilo Bandcamp

Facebook

The Hurricanes (@the_hurricanes_punx) • Instagram

YouTube

Spotify

Info e Booking: thehurricanespunx@gmail.com

BIO

The Hurricanes sono una punk rock band formatasi a Cagliari agli inizi del 2021 composta da Luca Vacca (Riflesso, Dreaming23), Elena Cabitza (Who Killed Marilyn?), Riccardo Besia (Riflesso, The Colvins) e Alessio Schirru (The Colvins).

Il loro sound si rifà all’ondata punk revival che dagli anni Novanta ad oggi ha ispirato un’intera generazione di trentenni nostalgici. Si parte dagli Alkaline Trio per arrivare sino ai The Gaslight Anthem, passando per il folkpunk degli Against Me! e le voci rauche dei Red City Radio. I testi raccontano storie di vita vissuta e di vite possibili, e sullo sfondo Cagliari, che con il porto e i suoi vicoli non fa solo da scenario ma prende vita, e anima le liriche come anima le vite dei loro protagonisti.

LINE-UP

Luca Vacca – Voce, chitarra

Riccardo Besia – Chitarra, voce

Elena Cabitza – Basso, voce

Alessio Schirru – Batteria

Qui il video di “Calamosca Lighthouse” su YouTube: https://youtu.be/aDsrweyNHuA

Qui il Lyric Video di “St. Lawrence Night” su YouTube: https://youtu.be/jqctOBYZVEc

PER FAN DI:

Alkaline Trio, The Lawrence Arms, The Gaslight Anthem, Against Me!, Red City Radio, The Menzingers, Hot Water Music.

Crediti immagine: Rossella Salis