BREAKMATT FASTGYVER: “I’m Tired But I Keep On Running”

I Breakmatt Fastgyver non sono una novità per il sottoscritto e per i lettori di punkadeka; nel 2019 infatti abbiamo pubblicato la recensione dell’ep di debutto “The Light Inside is Broken But I Still Deliver” (BREAKMATT FASTGYVER: The Light Inside is Broken But I Still Deliver Ep – Punkadeka – Punk web Magazine). A distanza di 4 anni il quartetto di Milano ci presenta “I’m Tired But I Keep on Running”, un ep di 5 pezzi, interamente autoprodotto come nella migliore tradizione d.i.y.

Il sound non si discosta molto dall’esordio, se non per una più curata attenzione ai suoni e al mixaggio che fanno fare ai BMFG un bel passo in avanti globale. Si parte con The Flames of April e con la sua intro molto emozionale che fa da apripista a un punk rock diretto guidato dalla voce rabbiosa e allo stesso tempo melodica del buon Matt, caratteristiche che ritroviamo nella successiva The Battlefields Within, nella quale le linee di basso in rilievo ricordano i migliori Banner Pilot. Si continua con Hail to the King of Sour Mountain Square (Maurice Fly one of us), con il suo non troppo velato riferimento al buon Maurizio Mosca, figura mitologica del nostro brutto Paese, nella quale Enri e Wally dei Menagramo prestano le loro voci anticipando la successiva cover di Vajont, uno dei pezzi del duo folk punk che preferisco e che più bramavo di sentire in versione “full electric band”. La finale The Cosplayers chiude in bellezza una bellissima pagina del punk rock italiano, troppe volte sottovalutato e ricondotto ai soliti tre gruppi che sì hanno fatto la storia, ma quest’ultima va avanti, non si ferma mai.

Se cercate un punk rock melodico, diretto, introspettivo e malinconico i Breakmatt Fastgyver fanno proprio al caso vostro.

I’m Tired but I Keep on Rolling | BMFG (bandcamp.com)

Tracklist:

The Flames of April

The Battlefields Within

Hail To The King of Sour Mountain Square (Maurice Fly one of us)

Vajont

The Cosplayers