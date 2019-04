BREAKMATT FASTGYVER: The Light Inside is Broken But I Still Deliver Ep

I Breakmatt Fastgyver sono una nuova punk rock band milanese e “The Light Inside is Broken But I Still Deliver” rappresenta l’ep di esordio. La band è formata da membri di Teenage Gluesniffers, Low Dérive e propone un punk rock che può essere avvicinato a band come Off With Their Heads e Banner Pilot.

L’ep si apre con To Asuka nella quale risalta subito l’affinità coi sopracitati gruppi, affinità che prosegue anche nella successiva The Gardens, At Night.

La cosa che più mi piace di questo ep è il suono del basso, potente e quasi al di sopra di tutti gli altri strumenti: ascoltare We Are a Team, We Stick Together per credere.

Il tutto termina con My Roommates, The Demons, un pezzo che inizia in mid tempo e poi si scatena nel punk rock tipico del Midwest degli Stati Uniti e con Five traccia più tirata dell’intero ep che mi ricorda da vicino i Dear Landlord.

Ottimo esordio dei Breakmatt Fastgyver, da tenere sicuramente d’occhio.

Tracklist:

To Asuka

The Gardens, At Night

We Are a Team, We Stick Together

My Roommates, The Demons

Five