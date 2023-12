Nuovo video per THE LAST CONFIDENCE, la band nata nel 2013 a Cortenuova (BG) ha pubblicato il video di Nessuna Confidenza, che potete vedere di seguito.

Il brano tratto dall’album “10 YEARS”, album speciale nato per festeggiare il loro decimo anniversario, contenente 10 tracce di cui alcuni singoli usciti nell’ultimo anno, degli inediti e 2 remastered.