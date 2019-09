L’ultimo lavoro dei Lillingtons non ha avuto vie di mezzo: o è piaciuto molto, o non è piaciuto per niente.

Una recente foto su Instagram ha smascherato i punk rockers del Wyoming in studio, intenti a registrare quello che potrebbe essere o un nuovo album o un nuovo Ep.

Questa notizia può far contenti un po tutti: sia chi spera in un netto miglioramento rispetto a “Stella Sapiente”, sia chi si augura il continuo su quella strada.

Staremo a vedere (e sentire): restate sintonizzati!