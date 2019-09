PUNK ROCK AGAINST WAR VOL.2: ecco gli ultimi nomi e le illustrazioni di copertina

Come promesso eccoci a parlare degli ultimi nomi della compilation “Punk Rock Against War”, secondo volume della raccolta messa in piedi dai ragazzi dell’etichetta indipendente livornese Inconsapevole Records.

La compilation vede la presenza di 111 punk rock band provenienti da tutto il mondo uniti in un rifiuto verso ogni tipo di guerra e uscirà in digitale sulla pagina bandcamp di Inconsapevole Records il prossimo 21 Settembre (e in formato cd DIY in edizione super limitata presso il release party del Surfer Joe di Livorno del 21 Settembre stesso): tutti i proventi andranno devoluti ad EMERGENCY.

In questo articolo vi sveliamo gli ultimi nomi e vi elenchiamo gli 8 artisti che hanno contribuito alla creazione della copertina.

Eccovi i nomi:

STRIKE ANYWHERE (punk rock USA)



DANKO JONES (rock dal Canada)



UNDECLINABLE AMBUSCADE (punk rock dall’Olanda)



SENZABENZA (punk rock da Latina)



DRUNKTANK (skate punk dall’Olanda)



STRAIGHTLINE (skate punk da Monaco di Baviera)



ST.PLASTER (punk rock dal Belgio)



ATLANTIC (skate punk da Roma)



SINNERS SQUAD (punk rock da Lucca)



LASER GEYSER (punk rock da Bologna)



LOULOU (punk hardcore dalla Francia)



NO QUARTER (melodic hardcore dall’Australia)



BIFFERS (punk rock da Livorno)



BRAKMATT FASTGYVER (punk rock da Milano)



RUSHMORE (punk rock da Roma)



30Miles (punk da Firenze)



HONEY (punk rock da Rimini)



Eccoci ora a presentare le illustrazioni che compongono la copertina della compilation:

Ricordiamo nuovamente che la compilation uscirà in digitale il prossimo 21 Settembre sulla pagina bandcamp di Inconsapevole Records e che TUTTI i proventi andranno devoluti ad Emergency.

Il giorno dell’uscita della raccolta ci sarà un release party al Surfer Joe di Livorno con 7Years, Chromosomes, One Night Stand, New Real Disaster e Materia2 dove sarà possibile acquistare la versione in cd DIY della compilation in edizione super limitata:

http://www.inconsapevolerecords.com/

https://inconsapevole.bandcamp.com

https://www.facebook.com/pg/punkrockagainstwar/