THE LIVERMORES: merch in vendita per beneficenza

Segnaliamo questa bellissima iniziativa degli amici Livermores, in ricordo di Manu.

a oggi in collaborazione con l’Ass. Quiedora OSIMO nasce un progetto di Musicoterapia a nome di Emanuele per bambini con disabilità, grazie alla musica si puó riuscire a rompere i muri dell’isolamento e del silenzio. Tutto l’incassato di ogni singolo cd, t-shirt o LP a nome The Livermores verrà devoluto in beneficenza.

Per noi e per la sua famiglia è un modo per veicolare un messaggio di speranza e dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno in continuità con il lavoro che Emanuele svolgeva con grande dedizione e passione. Per maggiori informazioni potete scrivere alla pagina Qui ed Ora Osimo.

Per le donazioni, ci sono due opzioni

BONIFICO:

ANAGRAFICA: Qui Ed Ora

INDIRIZZO: Via Michelangelo 116/8

LOCALITA’ : Osimo 60027 (AN)

IBAN: IT95 K085 4937 4900 0000 0401 033

BIC : ICRAITRRF90

BANCA : Banca di Filottrano – Credito Cooperativo (Filiale di OSimo)

PAYPAL

Tipo di Pagamento: Familiari e amici

Indirizzo: quiedoraosimo.emanuele@gmail.com

Questo è solo l’inizio. Manu non è più tra di noi, ma il suo ricordo resterà vivo per sempre nei nostri cuori.

Grazie a tutti.

Today, in collaboration with the Ass. Qui ed Ora Osimo, is born a music therapy project in the name of Emanuele for children with disabilities. Thanks to music, it’s possible to break the walls of isolation and silence. ?

100% of the proceeds from the sale of The Livermores CDs, LPs, and t-shirts will be donated to this cause.?

For us, and for his family, it’s a way to convey a message of hope. It also provides concrete help to those who need it, in continuity with the work that Emanuele carried out with great dedication and passion. ??For more information, you can write to Qui ed Ora Osimo.

For donations, there are two options:

BANK TRANSFER:

REGISTRY: Qui Ed Ora

ADDRESS: Via Michelangelo 116/8

LOCALITY: Osimo 60027 (AN)

IBAN: IT95 K085 4937 4900 0000 0401 033

BIC : ICRAITRRF90

BANK : Banca di Filottrano – Credito Cooperativo (Filiale di Osimo)

PAYPAL

Type of payment: Family or friends

address: quiedoraosimo.emanuele@gmail.com

This is just the beginning. Manu is no longer among us, but his memory will remain alive forever in our hearts.

Thank you all.

Link : https://www.ibuyrecords.it/in-loving-memory-of-manu-nisba-livermore/