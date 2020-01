THE LIVERMORES: s/t

Dopo alcuni ep e split è venuto il momento dell’esordio in LP per i Livermores, uscito a inizio dicembre per Mom’s Basement Records, I Buy Records e Commando Records.

Chi sono i Livermores? Sono una punk rock band marchigiana devota ai Ramones (come moltissimi di noi) che piano piano sta venendo alla ribalta nella scena punk italiana e non, anche grazie alla partecipazione a festival come il Punk Rock Raduno e l’Adescite Fest.

Il sound proposto dai Livermores è 100% Ramones addicted: 1234, downstroke e 4/4 sono la religione per questi tre ragazzi marchigiani.

Devo ammettere che negli ultimi anni ho stretto una gran bella amicizia coi Livermores, dunque farò fatica ad essere al 100% obiettivo, ma ci proverò.

Il s/t si forma di 13 pezzi tirati, ben registrati e ben curati: si parte con Copacabana e si conclude con The Sixth Rule (feat Jimmy Vapid), nel mezzo delle vere gemme punk rock come I Love Her (But She Don’t Care), The Reunion (molto Manges style), Bay California, la mia preferita G.K. Commando (il sound cupo di questo pezzo e gli arrangiamenti di chitarra mi ricordano molto da vicino un’altra band italiana molto amata dal sottoscritto, ovvero i the Ponches) e Summer 16 nella quale il sound torna spensierato e il dualismo di voci tra chitarra e basso ha una grandissima efficacia.

Avrei potuto citare ogni singola traccia di questo album perché siamo davanti a un piccolo capolavoro del punk rock nostrano e, fidatevi, lo avrei sottolineato anche se non avessi parlato di amici.

Tracklist:

Copacabana

I Love Her (But She Don’t Care)

P.P. is a Spy

Who Killed F.P.?

The Reunion

2nd Chance

Bay California

48 s.

Easter Island H.E.A.D.

G.K. Commando

Summer 16

C.I.A.

The Sixth Rule