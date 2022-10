LENDERS: Sul Filo Del Tempo

Ho sempre pensato che i Lenders facessero parte di quelle nuove leve OI! che negli anni a venire terranno alto il nome reso grande dai Nabat, dai Colonna e dai Klasse Kriminale (regà non fatemeli citare tutti!), ebbene pare che non mi sono sbagliato, perché se il primo disco, senza dimenticarsi lo split con gli Iron Hill, sono stati il primo vagito ed un ottimo lavoro di una band emergente, con questo “sul filo del tempo” i giovani di “Torpigna” non solo confermano il livello alto con suoni e soprattutto testi di grande spessore, ma mettono in evidenza anche un bel salto di qualità.

Il tempo è l disco, tempo che non ritorna, tempo che manca, tempo che vorresti impiegare in un altro modo, i testi sono molto ben strutturati ed interessanti, ragionati per bene e personali, racchiudono esperienze e stralci di vita, come sempre non facilissima se stai in periferia, e messi in musica in modo da esaltarne il contenuto, cori ben fatti e rabbiosi, adrenalinici, che riportano agli antichi fasti dell’OI! Importante e ben fatta la cover dei Vanilla Muffins, e disco che si conclude una splendida ballad malinconica ed incazzata, con la strepitosa voce di Zelda da pelle d’oca, il vero fiore all’occhiello del disco.

Rock’n’roll sporco-cattivo che accompagna ogni traccia, qualcosa che viene da molto lontano, qualcosa che però attraverso le mani dei Lenders non sa di vecchio o già sentito, ma risulta freschissimo e allo stesso tempo fradicio e felice dopo una nottata di quelle giuste, provate a far stare ferme le chiappe su Rm Est R’n’R, se ci riuscite vi offro una birra.

Prodotto dal maestro Roberto’ di Hellnation, registrato all’Hombre Lobo da Valerio Fisik, disegno di copertina a cura di Cartanova, grafica a cura di Federica LaRude Scaricamazza.

tracklist:

A1. promoteo

A2. il nostro tempo

A3. non tradirla mai (feat. Paolo Petralia)

A4. istantanea

A5. mototesta (feat. Danny Boy)

A6. nun je la posso fa’ (cover dei Vanilla Muffins)

B1. un’altra vita

B2. Rm est rock’n’roll

B3. l’ultima speranza

B4. solo un uomo

B5. VMV (feat. Zelda Zarathustra)