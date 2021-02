Qui sotto potete ascoltare Let The Bad Times Roll, primo pezzo estratto dall’omonimo album dei californiani Offspring.



Il nuovo album della punk rock band di Garden Grove uscirà per Concord Records il prossimo 16 Aprile.

Questa la tracklist:

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army Of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall of the Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

1. This Is Not Utopia

12. Lullaby