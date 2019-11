The Vandals – “Curse Of The Unripe Pumpkin” – video ufficiale della Punk Rock Halloween Vol II

La Compilation di casa madre Cleopatra Records, che si è fatta strada nel cuore dei fan del punk rock ovunque nel 2017, ritorna con un nuovo volume di canzoni a tema Halloween registrate da band moderne e legacy.

Include nuovissime registrazioni in studio di leggendarie band come The Vandals, Down By Law, The Casaualties, Reagan Youth, The Members, The Vibrators, MDC, Tsunami Bomb, The Queers e molte altre!

2 sono le versioni: La KING SIZE 2CD con tutte e 28 le tracce e la versione FUN SIZE disponibile su vinile in uno scintillante arancione Halloween!

Vi lascio il link per acquisto e ascolto per chi volesse: https://punkrockhalloween.bandcamp.com/album/punk-rock-halloween-ii-louder-faster-scarier

Qui il video ufficiale di “Curse Of The Unripe Pumpkin” dei Vandals, prima traccia della Punk Rock Halloween Vol. II