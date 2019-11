Boikot (28 settembre 2019 – Rivas-Vaciamadrid/ESP)

Sabato, 28 settembre 2019 riparto finalmente! Eggià, finalmente – perchè a causa dell’ennesima infezione della pelle alla gamba destra la settimana prima purtroppo ho dovuto saltare il concertone della storica Punk band La Polla Records a Valencia. Tristezza totale…

Però basta chiacchiere che riguardano il passato, ecco il presente. Parto alle 2 di notte da casa, volo di due orette fino a Madrid, faccio qualche giro e poi mi sposto a Rivas-Vaciamadrid. E visto che ancora purtroppo non sono al 100% invece di forzare ulteriormente, decido di andare a riposarmi qualche oretta all’Airbnb.

Poi rivedo due carissime Amiche, andiamo a bere qualcosa e pian piano – pur se stavolta con più fatica del solito – entro in modalità concerto. Entriamo al bellissimo Auditorio Miguel Rios dove ha luogo la festa del PCE (Partito Comunista). Ceniamo e facciamo un pò di giri per dare un’occhiata alle tante bancarelle che ci sono.

Intanto arriva la crew dei mitici Boikot e come sempre ci fanno subito sentire a casa. Ce la raccontiamo finalmente un pò con calma, visto che per una volta loro giocano in casa e anche per questo hanno un pò meno stress del solito quando sono in tour.

Poi che dire? Concertone della madonna dall’inizio fino alla fine. In super compagnia, una band che come sempre spacca di brutto e un ambiente veramente meraviglioso. Stavolta, dopo tanto tempo senza, ho il grandissimo piacere di poter riascoltare dal vivo la bellissima “No Pasaran”. Il concerto è una festa dalla prima all’ultima canzone.

Insomma, un’altra meravigliosa serata come piace a me: circondato da bella gente e ottima musica. E dopo la triste settimana prima ne avevo davvero bisogno!

GRAZIE di cuore a tutti!