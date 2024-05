Torna il Rozz Fest a Taranto!

Rozz Fest torna a vele spiegate e con il pugnale tra i denti…

Masseria Autogestita Foresta, L’oltraggio Autoproduzioni e Poison Hearts presentano Rozz Fest #11 dissest chaos hc benefit fest.

In un territorio martoriato da anni di politiche nocive, tra fabbriche di morte (come ex ilva ed eni) e postazioni pronte alla guerra con aziende che la alimentano, ci siamo ritagliati il nostro spazio, tra ulivi secolari e a due passi dal mare, dove sputare a suon di musica e pratiche alternative tutto il nostro disprezzo per questo stato di cose e urlando a voce alta ciò che dalle nostre vite vorremmo eliminare. Due giorni di concerti con band da tutta italia, musica, controinformazione e autoproduzioni, due giornate all’insegna della solidarietà e collaborazione, ostili da sempre allo sfruttamento, alle divisioni di genere e alle guerre. Al fianco dei popoli e degli individui in lotta e che resistono al nulla che avanza, per salpare assieme su una nave che da anni naviga in direzione ostinata e contraria.

12 Band della scena Punk Hardcore 3 Dj pronti a farci ballare con le luci dell’alba Spazio distro Autoproduzioni Cucina Sociale Area Camping