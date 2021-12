VELENO, il primo singolo di NUDO…molto crudo

Venerdì 17 dicembre è uscito su tutte le piattaforme digitali per F-M-S Records (etichetta indipendente dell’associazione FMS Fck Main Stream) VELENO, primo singolo di NUDO, il nuovo progetto solista di Nazareno “Reno” Maiolo, frontman della storica punk rock band valsusina Atropina Clan. Reno, come dice il nome del progetto, ha deciso di affrontare un percorso intimo spogliandosi delle inibizioni indotte dalle “convenzioni artistiche” e tirando fuori in modo puro tutte le emozioni, per fare ciò ha deciso di discostarsi completamente dallo stile che caratterizza la sua band di origine. Alla produzione c’è il compagno di sempre Mirko “Tanaka” Tenace, chitarrista e produttore artistico degli Atropina Clan, a lui il compito di trasformare in musica i testi e le emozioni. La song tratta lo spinoso argomento delle dipendenze, che siano esse provocate da sostanze o rapporti tossici. Il testo è autobiografico e racconta di uno dei periodi più bui dell’artista: Non è stato semplice spogliarmi così tanto… scavare a fondo negli angoli più bui dell’anima è un esercizio doloroso e complicato”.