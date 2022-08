Venezia Hardcore Fest 2022: ritorno col botto a fine Settembre

Il Venezia Hardcore Fest ritorna a fine Settembre! Dopo due anni di stop forzato, il 23 e 24 Settembre torna uno degli eventi più attesi, con una due giorni di band che si esibiranno sui palchi del CS Rivolta di Marghera. In cartellone, nomi internazionali e italiani, alcuni con apparizioni esclusive, incluse alcune soprese e reunion imperdibili.

Dropdead, The Flex, Big Cheese e Fate saranno in Europa solo per questo evento, che vedrà tante altre band tra cui Klasse Kriminale, Frammenti, Arsenico (reunion), Fulci susseguirsi sul palco…oltre a molti altri gruppi dalle sonorità variegate, che promettono di soddisfare la sete di concerti di tutti quanti!



Il festival metterà a disposizione 200 weekend pass a prezzo scontato, dopo di che tutti potranno prendere i biglietti in cassa i giorni dei concerti.

Due giorni costano 30 euro, il singolo giorno 20 euro, gli early bird 25 euro due giorni.

I weekend pass si troveranno qui: versusmusic.bigcartel.com/products

Le band che si esibiranno:



• DROPDEAD – Exclusive EU show!

• THE FLEX – Exclusive EU show!

• BIG CHEESE – Exclusive EU show!

• FATE – Exclusive EU show!

• Melt

• Klasse Kriminale

• Fulci

• Arsenico – Reunion Show!

• Frammenti

• Game Over

• Konquest

• Blvd Of Death

• Cheap Date

• Short Fuse

• Baratro

• Guineapig

• Jaguero

• Mother

• The Frog

• Mad Beat

• Secoli Morti

• Cocks

• OJM – Reunion show!

• Why Everyone Left

• Golpe

• 400Colpi – Reunion show!

• Mondaze

• Raw

• Swallow



Oltre alla musica, saranno presenti aree merchandising, skateboarding, vinili, oltre a cibo locale, vegetariano, vegano e pizza.

Due palchi, 29 band distribuite su due giorni, per un evento tanto atteso e imperdibile!

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/720586099041266/?

Venezia Hardcore su Instagram: @veneziahardcorefest