VENEZIA HARDCORE FESTIVAL: ci siamo quasi!

Manca poco all’edizione di quest’anno del VENEZIA HARDCORE FEST.

Il festival si svolgerà il 24 e 25 maggio al Centro Sociale Rivolta di Marghera.

Di seguito la Lineup divisa nelle due giornate dell’ormai punto di riferimento per gli amanti dell’hardcore:: BOLOGNA VIOLENTA, UNDERTAKERS, BLOWFUSE, GRUMO, GRADE2, MINDKNOT, NARKAN, WOJTEK, RAINSWEPT e SLOWCHAMBER.: LA CRISI, TONS, INFEST, RIVIERA, PEST CONTROL, RADURA, PROWL, THE DEVILS, WORLD PEACE, ORGAN, INSTRUCTOR, INFALL, PEASANT, OZONE DEHUMANIZER + ALFMOD, GUERRA, SKULLD, PROSPECTIVE, UGUAGLIANZA e RESCUE CAT.Isaranno disponibili in cassa, sia per le singole giornate che in abbonamento per il weekend. Maggiori informazioni qui