Rockin’ Ghisalba 24, 25 e 26 maggio torna il festival che risveglia la bassa

Torna Rockin’ Ghisalba, come amano definirsi loro, il risveglio della bassa. Il festiva nato da una idea di alcuni ragazzi volenterosi, tra cui i sempre attivi Crancy Crock, si terrà per l’apputo a Ghisalba il 24, 25 e 26 maggio. Venerdì saliranno sul palco i Vintage Violence insieme a Kuadra, venerdì sarà la volta di Shandon e Jarry Moovers. Domenica sarà la giornata più ampia delle tre, i partirà con un sempre figo Vespa raduno che inizierà alle 11:00 che porterà ai live acustici del pomeriggio (Jimmy, Jim Mannez e Daniele Ridolfi) fino ad arrivare a quelli serali che vedranno sul palco Sal Rinella e le Pallottole, Sludder e Sinisti Corti.

Il festival è rigorosamente gratuito e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.