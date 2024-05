JEN POP, nuovo disco e date in Italia!

E’ da poco uscito ‘East Side of Eden’ , nuovo album di Jen Razavi più comunemente conosciuta come Jen Pop.

Una raccolta di 10 brani registrati e prodotti da @willyipmusic

con copertina dell’album di @brixton23

Diverse le edizioni limitate disponibili su @stupid_rad!

Ma non è finita, Jen Pop presenterà l’album anche in Italia e abbiamo l’onore di darvi le date in anteprima!

14.10. Cerea, IT @ Laghetto Rosa

15.10. Cervia, IT @ Red Velvet Corazon

16.10. Morrovalle, IT @ Drunk In Public

17.10. Milano, IT @ GranoZero