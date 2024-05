THE MANGES al Punkadeka Festival!

Il Punkadeka Festival accoglie una band che ha fatto la storia del punk rock: The Manges!

1 Settembre 2024 – Magnolia – Milano

Da Las Spezia con furore i Manges arrivano al festival carichi di energia e pronti a farvi cantare a squarciagola i loro successi. Formatisi nel lontano 1993, sono un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

L’esperienza live dei Manges è leggendaria, un concentrato di energia e passione che vi farà saltare per tutto il concerto.

Gruppo spalla di Queers o Bad Religion, gli Screeching Weasel hanno inciso una loro cover, hanno fatto un singolo con CJ Ramone: sono i Manges

Da La Spezia, piccola città di mare del Nord Italia, hanno iniziato nel 1993 a suonare pop punk in stile Ramones, e sono così testardi che non hanno più smesso.

Oggi i Manges sono il gruppo punk Italiano, tra quelli conosciuti e rispettati a livello internazionale, che ha avuto la carriera più lunga.

La loro discografia è composta da 5 album, che spiccano su decine di singoli, ep, antologie, live, e split.

Gentiluomini del punk rock vecchia scuola, vestono tutti una divisa composta da magliette a righe, giubbotti di pelle, jeans e sneakers. Amano i dischi in vinile, iniziano le canzoni urlando 1-2-3-4, hanno suonato davanti a migliaia di Ultras dell’Atalanta a Bergamo e sì, hanno poi conosciuto davvero tutti i membri dei Ramones.

La loro musica mescola velocità, melodia, ironia, rabbia, citazioni da cinema e romanzi crime.

Nel 2001 i Manges incidono il loro debut album, l’olandese Stardumb Records stampa e distribuisce The Manges ‘R’ Good Enough in CD e LP. L’album viene poi ristampato nel 2012 dalla Surfin’ Ki Records in edizione speciale limitata.L’album è prodotto da Tony Kowalski e Joe King.

In seguito l’attività dei Manges si intensifica grazie a una serie di collaborazioni internazionali. In particolare diviene stretto il rapporto fra il gruppo e i Queers che viene evidenziato nel 2003 dallo split-album, pubblicato dalla Stardumb, Acid Beaters, e vede impegnate entrambe le band, le quali intraprendono anche un tour negli Stati Uniti e Canada. In questo periodo inizia anche il rapporto con l’Ammonia Records che distribuisce in Italia lo split con i Queers.

Arriva poi l’album “The Manges Go Down”, pubblicato contemporaneamente nel 2006 dalla Wynona Records in Italia e dall Fast Music negli USA. L’album vede impegnato Phillip Hill (in quel periodo chitarrista dei Queers) come produttore artistico.

Il 2009 è l’anno di pubblicazione di Rocket to Hollywood, un live album contenente la registrazione di un concerto tenuto a Los Angeles nel 2007 durante una tournée con Queers e Methadones, mentre nel 2010 viene pubblicato il loro terzo lavoro sulla lunga distanza, Bad Juju viene stampato sia in formato LP dall’italiana Tre Accordi Records che in CD dall’olandese Monster Zero.

L’album, pubblicato l’otto ottobre (data di nascita di Johnny Ramone), beneficia della produzione artistica di Joe Queer e contiene due brani scritti da Ben Weasel e Dan Vapid dei Riverdales. Sempre del 2010 è il 7? split con gli australiani Hard-Ons, pubblicato dalla Surfin’Ki Records. Nel 2011 Mayo Maggiore (ex membro dei Sottopressione e cantante dei La Crisi) sostituisce Richie alla chitarra. Dopo l’uscita di altri split su 7?, la band pubblica il quarto album intitolato “All Is Well” nel 2014.

Nel 2020 arriva l’attesissimo nuovo album “Punk rock addio” apprezzatissimo dalla critica “in viaggio senza sosta attraverso un universo cupo ma ironico, fatto di ritornelli martellanti e precisione assoluta” e, a distanza di due anni arriva “Book of Hate for Good People” che dimostra ancora una volta e conferma la band come punto di riferimento per il punk rock.

Sono stati in tour attraverso Europa, Nord America e Giappone, dividendo il palco con Bad Religion, Anti-Flag, Descendents, CJ Ramone, Marky Ramone, Screeching Weasel, Queers, Riverdales, Mr T Experience.

Nel 2006, votati sul sito punkadeka.it, sono stati premiati come punk band Italiana dell’anno al MEI di Faenza.

I Manges sono co-fondatori della label Striped Records e del festival Punk Rock Raduno.