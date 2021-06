Volete rivivere l’atmosfera di Rock Fm? Ci pensa lui!

Non si fa in tempo a smettere di parlare di Ariele che già ne fa un’altra! In occasione dell’anniversario della chiusura di radio Rock FM, avvenuta il 31 maggio del 2008, l’iperattivo speaker ha deciso di realizzare un podcast e di riportare gli affezionati ascoltatori nella sede di Via Locatelli a Milano.

Tramite materiale inedito con le voci dei protagonisti, il nostro deejay racconta in prima persona momenti, emozioni e ricordi di quei giorni proponendo anche interviste mai pubblicate prima d’ora. Si può infatti ascoltare la voce di Roberto “Freak” Antoni, compagno di avventura di Dj Ariel nella mitica trasmissione “Pane Burro e Rock’n’Roll”, raccontare cosa ha rappresentato per lui quella radio o Max Deriu, storico dj dell’emittente, negli ultimissimi secondi prima della chiusura definitiva.

Ma non finisce qui. Il podcast racchiude voci di Davide Toffolo, Giuliano Gulino, I Ritmo Tribale. Suoni e testimonianze che per anni sono rimaste chiuse in un hard disk e che in questa occasione tornano a prendere vita, andando a comporre un puzzle in grado di far emergere il fermento e l’affetto che circondava quella radio. A completare il quadro ci sono poi le voci raccolte dai filmati di Alberto Sansone, film maker attualmente al lavoro nella produzione del documentario dedicato proprio alla chiusura di Radio Rock Fm che si intitolerà “It’s only Rock FM, but I like it”.

Rock Fm non riuscì a raggiungere tutta Italia via etere. Nonostante ciò permise una diffusione della musica nazionale e internazionale rompendo la barriera che le frequenze imponevano. Il rapporto di vero amore tra staff e ascoltatori fece si che i sostenitori della radio diventassero vere e proprie casse di risonanza della musica e dei palinsesti trasmessi portando Rock Fm ben oltre i confini obbligati.

Il podcast dal titolo “Rock FM, le radio chiudono” esce lunedì 31 maggio, alle 7 di mattina ed è parte di “SBAM PODCAST”, la serie scritta e prodotta da Ariele Frizzante che in poche settimane si è posizionata nelle classifiche dei podcast di Spotify. È disponibile anche su Spreaker, Youtube e su tutte le piattaforme digitali.

Ascolta l’episodio cliccando qui

Tutti gli episodi di Sbam Podcast invece qua