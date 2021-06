E’ uscita la benefit compilation per il Ponte della Ghisolfa

Il Ponte della Ghisolfa, storico circolo anarchico milanese, in seguito allo stop delle sue varie attività rischia la chiusura per motivi economici, ne avevamo dato notizia QUI…è di qualche giorno fa quindi l’uscita di “Radio Ponte Vol. 1 – CORE IN FIAMME”.

La compilation si può ascoltare gratuitamente sul loro Bandcamp, noi ovviamente vi invitiamo ad ascoltarla liberamente, ma a fare loro una donazione, si può fare dal Bandcamp stesso.

Possiamo fare qualcosa per evitare che chiuda un altro spazio per la musica live?