L a band dell’Oregon torna a fare un disco 23 anni dopo “Speed Is Relative” e annuncia di aver firmato per l’etichetta di Fat Mike. Il disco, “The Visitor” uscirà il 9 Settembre. Dopo “Classic You” c’è un nuovo estratto, cioè “We Used To” e dobbiamo dire che entrambe le canzoni sono davvero notevoli. Speriamo in un gran ritorno, ce ne sarebbe bisogno per tutta la scena melodic hardcore.