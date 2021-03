HELP! Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa a rischio chiusura!

Condividiamo il comunicato che sta girando su facebook in sostegno del circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa di Milano:

URGENTE!!!!

PONTE DELLA GHISOLFA CALLING!

A tutte le band Hardcore, Punk, metal e affini di milano e provincia e non solo. L’anno trascorso è stato difficile per tutti. Stare a elencare i disagi e la sofferenza che la pandemia ha creato, non sarebbe ne scontato ne ripetitivo, e non si vuole certamente mancare di rispetto alle centinaia di vittime. Il collettivo del circolo anarchico ponte della ghisolfa ha in più di un occasione analizzato questo periodo con lucidità e critica nel corso di numerose iniziative durante l’anno. NOI FACCIAMO PARTE DI UN GRUPPO DI “MUSICISTI” (o perlomeno qualcuno può considerarsi tale) che ha organizzato concerti in passato e che è venuto a conoscenza dei disagi economici che il centro ha avuto nell’ultimo periodo. IL CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA RISCHIA DI CHIUDERE PER SEMPRE!! Sono parole forti che non avremmo mai voluto scrivere, ma questa è la realtà dei fatti. Il circolo attivo dal 1968 in cui militava giuseppe pinelli e pietro valpreda. Una realtà che è senza retorica UN PEZZO DI STORIA DELL’ANTAGONISMO MILANESE potrebbe chiudere. Noi ci siamo subito mossi e la nostra prima idea è stata di chiedere a gli amici e compagni di sempre che in un modo o nell’ altro hanno tenuto vivo il posto in questi anni. Sia chi ha suonato o chi è stato semplice spettatore. O ancora chi conosce il centro solo di fama VOGLIAMO ASSEMBLARE UNA COMPILATION BENEFIT PER SOSTENERE LE SPESE DEL CIRCOLO E PER FARLO SOPRAVVIVERE! CHI VUOLE PARTECIPARE CON UN BRANO CI CONTATTI IL PRIMA POSSIBILE!!! RISPETTO E ANARCHIA! “collettivo colera e collettivo guttersnipe DIY”

Per info scrivere a https://www.facebook.com/profile.php?id=1757452814