Molti di voi avranno già letto della scomparsa di Paolo dei Teenage Gluesniffers.

So di per certo che punkadeka è stata importante per la vita di Paolo e, insieme a tutta la redazione, mi stringo nuovamente a Sarah, alla famiglia, agli amici e ai TGS tutti.

Paolo era un vero punk rocker, un mio amico e, soprattutto, un bravissimo ragazzo.

Ciao Paolo, ti voglio bene!