Nuovo video per gli SHÖCK: un pugno in pancia contro la violenza sulle donne!

Volete far capire la gravità di un’atto, l’imperdonabilità dello stesso e ciò che può generare? In alcuni casi mostrarne le vittime è l’unico modo per arrivare alle coscienze e scuoterle. Questo fanno gli SHÖCK nel loro nuovo video. Condannano la violenza con un messaggio di pari intensità mostrando corpi di donne (attrici sia chiaro) frutto di un femminicidio su un letto di obitorio. Nella speranza che il video non subisca censure vi esortiamo a guardarlo prima possibile.

Micky degli SHÖCK hanno partecipato anche all’iniziativa di punkadeka PUNK ROCK AGAINST GENDER VIOLENCE (Puoi dare ancora il tuo supporto: https://www.direcontrolaviolenza.it/privati/ )