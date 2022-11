CRANCY CROCK: presentazione del nuovo lavoro MAYDAY!

Riceviamo questa bella notizia dai nostri amici di Gaste Records, che pubblichiamo con piacere e vi invitiamo a non perdervi la serata di presentazione del disco (spoiler: BOMBA!) della storica punk rock band bergamasca, che quest’anno spegne la bellezza di 25 candeline.

Appuntamento quindi sabato 26 novembre al Bloom di Mezzago, evento qui sotto:



Punk Is Bloom | Massilanciasassi + Billycock + Crancy Crock + The Crooks • Bloom • Mezzago | Facebook

Mayday è una richiesta di aiuto, in una situazione di pericolo e di emergenza alla quale i Crancy Crock rispondono con le proprie canzoni, veri e propri inni punk rock in cui si mette la positività e la grinta al centro di un disco che celebra i 25 anni di attività della formazione bergamasca.

Con la partecipazione straordinaria di Russu dei Totale Apatia, di Riky Anelli di Musica per il Cervello e la collaborazione con Skim, artista fiorentino che firma l’artwork del progetto, i Crancy Crock fanno di nuovo esplodere la propria energia in sette tracce che evidenziano l’evoluzione e la costante ricerca artistica di una delle band storiche del panorama punk rock italiano.

Mayday è prodotto da Crancy Crock e Gasterecords con il supporto di Scatti Vorticosi, Samoan Records e All You Need Is Punk ed è stato registrato, mixato e masterizzato presso l’Indiebox Music Hall di Brescia da Giovanni Bottoglia.