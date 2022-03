T-REX SQUAD: #alladeriva

Prosegue il viaggio dei nostri tirannosauri preferiti, da qualche tempo infatti è uscito per 3000 etichette l’atteso seguito di #resistiallestinzione, disco che mi aveva lasciato ottime impressioni, uscito appena prima del troiaio che stiamo vivendo da due anni, ed anche sto giro nonostante le braccia corte, che non devono mai essere una scusa (cit.), se ne escono con dei buoni proiettili punk rock.

Tutto inizia con il grande Doc Brown che intraprende un viaggio magari un po avventato ma necessario, ed introduce perfettamente le 6 tracce che riprendono l’ottimo esordio con qualcosa in più, con la consueta dose di “vaffanculo” più o meno espliciti dove serve e molta ironia, tracce che entrano subito nella testa più per il loro significato che per l’orecchiabilità, mi riferisco in particolare al singolone “guerra” con citazione wretchediana, che assieme all’irriverente traccia di apertura, in compagnia del grandissimo Totonno, descrive per bene il nostro attuale momento storico; uno dei pezzi che preferisco rimane “fine/inizio” per svariati motivi: il primo è che in una sola taccia ci sono ben due delle mie voci preferite, la seconda è che è un pezzone pazzesco con un ritornello da podio sicuro, ma francamente mi pare difficile trovare qualche cosa di storto o che non mi piace in ogni singolo pezzo, anche l’intermezzo “#ansiangelo” ha il suo maledetto perché, e non solo per noi ansiosi. Musicalmente come l’altra volta rialzo le mani, ma sottolineo che l’evoluzione c’è stata, con l’introduzione di potenti parti Oi! ed addirittura in levare nell’ultima traccia con tanto di tastiera, dove tra le altre cose viene citato Jurij Gagarin. Insomma le basi di questa band sono solidissime e le idee non mancano, resta solo da vederli all’opera su qualche palco.

Registrato presso lo Studio 73 da Riccardo Pasini, cui va il merito di un grande lavoro, e da segnalare anche il bell’artwork, prodotto grazie alla collaborazione di Duff Records, Last Decay, Dinomite records, Controversy records, Arrosti records, Scatti Vorticosi rcords, Charles records, Gasterecords, Rumagna Sgroza, Castelfidardo Hardcore Crew, Born Strong Distro.



tracklist:

01. pericolo feat. Totonno – Duff

02. fine/inizio feat. Gabri – Plakkaggio/666

03. #ansiangelo

04. guerra

05. progetto Dino

06. n’Oi! ragazzi feat. Ricardo Pasini