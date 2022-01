JACKIEBROWN: Red Line

Prima di recensire un disco, se mi è possibile, mi piace vedere all’opera la band in questione, l’occasione è capitata a dicembre quando i Jackie Brown sono stati inseriti nel concertone del Baraonda in apertura così hanno suonato freschissimi e tirati a lucido, e me li sono goduti un sacco, poi ho avuto il piacere di scambiare ben più di due parole con Teo, quindi posso ritenermi soddisfatto.



Perché sto inutile pippone iniziale? Cazzi miei, a voi basta sapere che se volete del buon punk rock fatto di cuore e di pancia (no, non quella d’alcol, o almeno non solo quella) dovete procurarvi sto 7″, sti finti giovani miei coetanei, ma con energia da vendere a differenza del sottoscritto, per quanto mi riguarda hanno fatto centro per svariati motivi, su tutti perché si sente che suonano e scrivono quello che gli pare e piace, lo fanno con naturalezza e convinzione, e senza dover rendere conto a nessuno, e poi perché fanno quel punk rock trascinante, urlato e grezzo nato dalle parti di Berkeley, ma cresciuto nella truce bergamasca dove si è fatto le ossa ed ha preso la sua strada. 3 pezzi ben strutturati, suonati come il punk rock vuole e con dei buoni testi, tra i quali per i miei gusti personali spicca la denunciante “sonata”, ora però vogliamo un nuovo capitolo per questa band.

Mi piace l’artwork, semplice ma non buttato li a casaccio, e ben fatta la registrazione presso il 1901 studio da Francesco James Dini, pubblicato da Gaste Records.



tracklist:

01A. il tempo delle mele

02A. non ti fan



01B. sonata