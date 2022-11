Buon compleanno NOVARA CITY PUNKERS CREW!

Crescono sti ragazzi…NOVARA CITY PUNKERS CREW compie 1 anno, e per festeggiare invitano a casa loro un gruppo enorme come Gli Impossibili, supportati nientemeno che dagli storici The Talken e dai Koseakaso! Me li ricordo quando li ho visti per la prima volta, l’entusiasmo, la voglia di fare baldoria anche se fare punk nella loro zona non è una delle cose più facili, poi ci siamo visti spesso ai concerti quest’anno, ad ogni evento qualcuno di loro c’era sempre e una birra insieme si beve sempre volentieri, tutta sta sega per dirvi TANTI AUGURI RAGAZZI, e 100 di questi giorni!

Qui sotto l’evento, SIATECI!

Compleanno NCPC: GLI IMPOSSIBILI + Koseakaso + The Talken | Facebook