“ZERO”, il primo singolo estratto dal nuovo EP dei Second Youth

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato degli amici di IndieBox sul nuovo lavoro dei Second Youth:

Indiebox Music, Epidemic Records, Paper & Plastick Records presentano “Zero”, il primo singolo tratto dal nuovo ep “Juvenile”

Tornano i Second Youth con un nuovo EP “JUVENILE” in puro Punk Cali style!

Un’uscita che verra’ apprezzata in tutto il mondo, sia in cd che in Vinile, grazie all’unione delle forze tra Indiebox Music [IT], Epidemic Records [EU], e Paper and Plastick Records [USA] disponibile dal 12 Aprile.

“Zero” “Juvenile” “Morons” “Blue” 4 pezzi ispiratissimi che ci confermano la forma smagliante di una band che sta a tutti gli effetti vivendo alla grande la propria seconda gioventú.

Consapevolezza, romanticismo e storytelling degni dei mostri sacri del genere accompagnati da una melodia disarmante che ti lascia con le braccia a penzoloni e gli occhi lucidi dall’inizio alla fine.

Preparatevi ad un ennesimo piccolo grande capolavoro targato Second Youth.

Non abbiate paura e lasciatevi andare!